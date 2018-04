Autore:

Danilo Chissalè

LE NOVITÀ Il Re degli scooter sportivi si fa ancora più prestante. Rispetto alla tradizionale versione Sx, il nuovo Yamaha Tmax Sx Sport Edition ha di serie l'esclusivo scarico Akrapovič con cover in carbonio sul quale si staglierà lo speciale logo Sport Edition. Inoltre sarà dotato anche di un parabrezza sportivo fumè e un portatarga in alluminio, al fine di enfatizzare ancora di più le linee dinamiche ed aggressive della sua carena, verniciata per l'occasione nel raffinato colore Matt Silver che andrà a completare l'impatto visivo della forcella di tipo motociclistico con steli dorati e i cerchi blu.

DATE E PREZZI Aprile dolce dormire, ma chi dorme non prende il nuovo Tmax Sx Sport Edition che debutterà nei concessionari proprio questo mese. Per acquistare l’icona degli scooter sportivi sono necessari 13.190 euro franco concessionario.