Autore:

Danilo Chissalè

CALDUCCIO Dove c’è freddo, c’è TUCANO URBANO. Il brand del caldo assicurato per chi si muove “in moto, sempre in moto” non poteva mancare all’AGNELLOTREFFEN, il motoraduno invernale più alto d’Italia, in programma dal 26 al 28 gennaio, Pontechianale, in alta Valle Varaita (CN), ai piedi del colle dell’Agnello. “La partecipazione all’Agnellotreffen – spiega Diego Sgorbati, Ceo di Tucano Urbano – sarà un’altra piacevole opportunità per incontrare e supportare i motociclisti che con noi condividono il piacere infinito di muoversi sempre su due ruote”.

DOTAZIONE TECNICA E... VINO Per gli intrepidi partecipanti all’edizione 2018, saranno disponibili allo stand Tucano Urbano le dotazioni invernali complete per vincere qualsiasi intemperia. Non bastasse: sarà offerto a tutti l’immancabile vin brûlé, mi raccomando con moderazione!

UN MERIODIONALE TRA LE NEVI L’equipaggiamento antifreddo Tucano Urbano sarà messo a dura prova di vento e gelo durante il WINTER IS THE NEW SUMMER: test ride ideato da Moto Raid Experience – l’azienda organizzatrice dell’Agnellotreffen – in collaborazione con Suzuki Italia e Anlas, per verificare come le più moderne tecnologie possano permettere di usare la moto d’inverno come d’estate.“La collaborazione con Tucano Urbano – spiega Manuel Podetti di Moto Raid Experience – arricchisce ulteriormente l'esperienza dell'Agnellotreffen ed è per noi motivo di orgoglio avere a bordo un partner di prestigio, sinonimo di ingegno e qualità.” Chi vi scrive sarà tra i partecipanti all'esperienza, e se gli abiti Tucano Urbano terranno veramente al caldo un Meridionale come me allora non avrete più scuse!