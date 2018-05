Autore:

Giulio Scrinzi

BIKER FEST Il Suzuki Demoride Tour 2018 prosegue senza sosta la propria attività di permettere a tutti gli appassionati di provare le moto della gamma 2018 della Casa di Hamamatsu. Questo weekend i test ride andranno in scena a Lignano Sabbiadoro, dove prenderà vita dall'11 al 13 maggio il Biker Fest, uno dei raduni più importanti d’Europa che è consacrato come la Daytona italiana dove migliaia di motociclisti con la passione per le due ruote si raduneranno per partecipare a diverse attività, assistere a concerti, esibizioni di stuntman, gare off road e tanto altro.

LE MOTO IN PROVA Visto il recente interesse da parte degli appassionati, Suzuki ha deciso di incrementare il numero delle moto a disposizione: al Biker Fest, infatti, ci saranno 15 mezzi pronti per essere testati, mentre nell’area adiacente il concessionario Drag Center allestirà un’area espositiva dove sarà possibile vedere da vicino la regina delle supersportive, la GSX-R1000R. Oltre a ciò, saranno disponibili le capostipiti della famiglia V-Strom, la GSX-S750 Yugen, la SV650X-TER, le sportive GSX-S1000 e GSX-S1000F e il Burgman 400. Un parco mezzi che farà tappa, in contemporanea, anche a Magreta (MO) e Castellucchio (MN), tappe rispettivamente del 12 e 13 maggio.

IL CALENDARIO

Da venerdì 11 maggio a domenica 13 maggio 2018

Biker fest, Viale Europa, Lignano Sabbiadoro in collaborazione con il concessionario Suzuki Drag Center

Sabato 12 maggio 2018

Duilio Moto, Via Don Franchini 249, Magreta (MO)

Domenica 13 maggio 2018

Leoni Guido di Leoni Bruno & C. SAS, Via Pietro Sissa 2, Castellucchio (MN)