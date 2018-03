Autore:

Giulio Scrinzi

TESTING ON THE ROAD Se volete farvi un'idea della collezione di caschi 2018 della Shoei, allora date un'occhiata al calendario dello Shoei in Tour 2018. Si tratta di una serie di prove organizzate in tutta Italia e destinate a far conoscere a tutti gli appassionati l'efficacia dei Dispositivi di Sicurezza Shoei, tra i quali anche i nuovi DDS Neotec II e VFX-WR. Il tour è già iniziato in quel di Bari, in Puglia, e percorrerà gran parte delle regioni della nostra Penisola fino al Nord Italia.

IL CALENDARIO