Autore:

Giulio Scrinzi

PRONTI A CORRERE Il mondo delle corse si sta svegliando finalmente dal letargo invernale e LS2 Helmets è pronta a schierarsi sulla griglia di partenza… dando supporto a quattro piloti che correranno in altrettanti Campionati e che sono, allo stesso tempo, tester ufficiali del casco punta di diamante del brand spagnolo, l’FF323 Arrow C Evo. Stiamo parlando di Hector Barberà, al via in Moto2 con la Kalex del team Pons HP 40, di John McPhee, pronto ad affrontare la nuova stagione della Moto3 con la KTM del team CIP, di Loris Baz, tornato in Superbike con il team Althea BMW, e di Randy De Puniet, che sarà in sella alla Kawasaki del team SRC impegnato nel Mondiale Endurance.

HECTOR BARBERÀ “La MotoGP mi ha dato tanto, ma sono determinato ad affrontare nuove sfide. I test ufficiali hanno confermato che ho ottime possibilità di raggiungere il top. E sono anche molto contento di continuare a indossare il mio ARROW C EVO, un casco davvero eccezionale!”.

JOHN McPHEE “Il mio 2018 sarà tutto nuovo, un nuovo team e un nuovo casco per una stagione che si preannuncia davvero eccitante. Sono molto contento perchè il mio team sta spingendo molto e la mia aspettativa è quella di competere per la conquista del titolo mondiale. Nei test di Valencia ho indossato con orgoglio il mio nuovo ARROW C EVO, ed è un onore per me essere entrato nella famiglia LS2, professionisti e produttori di caschi di assoluto livello tecnologico”.

LORIS BAZ “Sono molto contento di tornare in Superbike, un vero incentivo a ripartire con tanta nuova energia. Sarò l’unico pilota del team e questo, oltre a darmi una grande responsabilità, mi rende ancora più competitivo e focalizzato sull’obiettivo. Correrò la stagione, ancora una volta, con il mio ARROW C EVO, sempre più orgoglioso di far parte della grande famiglia LS2”.

RANDY DE PUNIET “Dopo molti anni, nella scorsa stagione ho deciso di cambiare casco e non posso che ritenermi molto soddisfatto della scelta. ARROW C EVO è un casco di assoluta qualità, perfetto in ogni condizione climatica e assolutamente performante quando corro in notturna. Io amo molto i colori semplici, monocromatici, e questo nuovo LS2 interpreta perfettamente i miei gusti”.