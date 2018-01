Autore:

Giulia Fermani

NUOVE BORSE PER OGNI OCCASIONE Held lancia la linea di borse Smart, pensate per adattarsi a ogni occasione. Il look, pratico e sportivo, è abbinato ai colori antracite/marrone. Della nuova famiglia fanno parte tre modelli: Smart Multibag, Smart Case e Smart Carrybag.

PORTA PC SMART MULTIBAG La borsa porta computer waterproof Smart Multibag è realizzata in cotone, poliestere ed ecopelle e può trasformarsi in zaino, grazie alle cinghie per il trasporto sul dorso o in tracolla classica. È dotata di un doppio scomparto, di due tasche esterne e di tasche interne a rete, per una capacità totale di 9 litri. Prezzo: 65,95 euro.

PORTA TABLET SMART CASE La borsa porta tablet con due tasche esterne Smart Case è idrorepellente e realizzata in cotone, poliestere ed ecopelle. Disponibile in due misure, S e M, che costano rispetivamente 26,95 euro e 32,95 euro.

BORSA SMART CARRYBAG La borsa Smart Carrybag, per finire, è dotata della classica tracolla, di due lunghi manici e all’occorrenza può diventare anche uno zaino, grazie alle due cinghie che la equipaggiano. A sua volta idrorepellente e realizzata in cotone, poliestere ed ecopelle, ha una tasca esterna e una interna che offrono una capacità di 14 litri e costa 54,95 euro.