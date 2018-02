Autore:

Danilo Chissalè

TRE PER TE Quando si parla di Harley Davidson non si può non parlare della ampia gamma di abbigliamento da sfoggiare in sella alle iconiche due ruote di Milwaukee, e per il 2018 ci sono tre nuovissime collezioni già disponibili presso le concessionarie della rete H-D; ciascuna è caratterizzata da una sua propria identità distinta, ma tutte e tre condividono lo stesso obiettivo: ispirare una maggiore libertà di espressione della propria personalità. Le linee sono la heritage Genuine Motorclothes, la vintage 1903 e la collezione Garage indirizzata ai giovani appassionati di Harley, vediamole insieme nel dettaglio.

GENUINE MOTORCLOTHES I capi della linea Genuine Motorclothes affondano le loro radici nella tradizione Harley-Davidson® in termini di heritage e stile. Disegnati per i più fedeli al marchio, il disegno è semplice e ricco di dettagli. I capi funzionali per la guida della moto diventano abbigliamento casual e nella linea maschile il taglio Classic Fit ha forme meno aderenti mentre nella collezione femminile la linea naturale di ciascuno stile determina la vestibilità; più aderente o più rilassato. Robusto cuoio e tessuto vengono usati per la maggior parte delle giacche da moto, con finiture che vanno da liscio a invecchiato.

1903 Il contrasto fra vecchio e nuovo è il cuore di questa linea, con elementi vintage di successo reinterpretati attraverso la tecnologia moderna, nuovi processi di lavorazione e finiture a mano. La Collezione 1903 trasmette la storia e la condizione del brand H-D®, con genuina autenticità. Attraverso una vasta gamma di stili funzionali e casual, una varietà di finiture e di materiali, nella linea maschile il taglio Slim Fit ha forme aderenti mentre nella collezione femminile la linea naturale di ciascuno stile determina la vestibilità; più aderente o più rilassato.

GARAGE Creata per i sempre più numerosi giovani che stanno entrando nel mondo Harley-Davidson e ci tengono a mostrare la loro vicinanza e affinità con il marchio che hanno scelto, la Collezione Garage è ispirata da una concezione spartana e primordiale del motociclismo. Senza fronzoli e autenticamente vintage, ogni capo è essenziale e funzionale. Nella linea maschile il taglio Slim Fit ha forme aderenti mentre nella collezione femminile la linea naturale di ciascuno stile determina la vestibilità; più aderente o più rilassato.