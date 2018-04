Autore:

Giulio Scrinzi

PROMOZIONI IN ARRIVO Se siete dei fan del marchio Harley Davidson e volete dare una rinfrescata al vostro guardaroba motociclistico, allora la due giorni del Dark Friday prevista per questo fine settimana è quello che stavate aspettando. Venerdì 13 e sabato 14 aprile, infatti, la Casa americana darà il via a una serie di promozioni, attivate presso tutti i concessionari ufficiali aderenti all'iniziativa, sull'abbigliamento presente nelle collezioni 2018. Le più gettonate saranno sicuramente la Collezione Genuine Motorclothes (con uno stile tradizionale in chiave heritage), ma anche la Collezione 1903 (con forme di design vintage) e la Collezione Garage, con uno spirito più giovane e aggressivo. Occhi puntati anche sulla Collezione Anniversary, che celebra i 115 anni dalla nascita del marchio Harley con una linea di capi completa e dallo stile accattivante: quello che ci vuole per arrivare pronti all’appuntamento europeo dei festeggiamenti previsto in estate a Praga (5-8 luglio)!