Autore:

Giulia Fermani

UN CASCO VINTAGE PER IL MARE Sandy è la nuova versione del casco Jet di Caberg Freeride: sapore vintage e un effetto sabbia che richiama il mood vacanziero che si respira in riva al mare…meglio se dopo un bel viaggio in moto.

SCHEDA TECNICA La calotta piccola e leggera (il casco pesa poco più di 800 gr) permette di stivare il nuovo Caberg Freeride Sandy anche nei sottosella più stretti. Di serie, tra gli equipaggiamenti, ci sono il passaocchiali serigrafato, le prese d’aria in acciaio inserite nel paranuca e gli inserti in pelle, così come anche la visiera lunga e trasparente, che trovate nel packaging ed è semplicissima da montare. Caberg Freeride Sandy, che può essere equipaggiato con il comunicatore Bluetooth Just Speak S, è in vendita al prezzo di 249,99 ​euro.