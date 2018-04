Autore:

Simone Dellisanti

SEB C'E! Non poteva essere che lui! Sebastien Ogier conquista la prima posizione cronometrata nel Rally di Francia. Quella di ieri è stata una prestazione impareggiabile per il leader del FIA World Rally Championship 2018, (WRC 2018) che in questo weekend di gara sta animando le strade asfaltate della Corsica, nel Rally Tour de Corse. Nel primo incontro "full asphalt" della stagione, Ogier si è conquistato la leadership con un vantaggio di 33.6 secondi su Thierry Neuville, pilota della Hyundai I20 Coupè e diretto avversario del francese in questo Mondiale.

LOEB ABBANDONA IL RALLY "Abbiamo spinto forte tutto il giorno, è un ottimo inizio. Sono rimasto sorpreso del mio tempo visto che non avevo un grande set up della macchina. Ho avuto lo stesso tipo di sovrasterzo che ho avuto nel primo round a Monte-Carlo. " Ha dichiarato Ogier al termine della giornata. Il compito del pilota della Ford Fiesta è stato semplificato quando il pluricampione della Citroen C3, Sébastien Loeb, fino a quel momento l'unico pilota che era riuscito a impensierire Ogier, ha distrutto la sua Citroën C3 nella seconda prova, "incastrandola" in un piccolo fosso ai limiti del tracciato. Vani sono stati i tentativi del pubblico di aiutarlo a tornare in pista. Loeb lascia il rally di casa a pochi chilometri dal via.

GLI AVVERSARI Solo Esapekka Lappi (quinto al termine della giornata) pilota della Toyota Yaris è stato in grado di negare una vittoria di PS a Ogier, la PS4. Mentre con il passare del tempo Neuville (Hyundai) ha risolto i problemi ai freni e risalito la classifica fino al secondo posto assoluto. La sua Hyundai i20 ha chiuso a 5.1 secondi davanti a Kris Meeke (Citroen C3) mentre Ott Tanak (Toyota) non è andato altre al quarto posto con la sua Toyota.

OGGI LA SECONDA GIORNATA La gara di oggi è la più lunga, con sei tappe per un totale di 136,90 km. Tre prove del mattino si ripetono nel pomeriggio, con il Rally Tour de Corse che visita la punta settentrionale dell'isola di Cap Corse per la prima volta dal 1995.

CLASSIFICA TAPPA 1