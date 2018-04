Autore:

Simone Dellisanti

OGIER DAVANTI A TUTTI Senza mai aver bisogno di guidare con il coltello tra i denti, Sebastien Ogier, il leader del FIA World Rally Championship (WRC 2018) ha concluso la penultima giornata del Rally di Francia 2018 con un vantaggio di 44.5 secondi sui suoi diretti avversari, dopo sei Prove Speciali nella punta più settentrionale dell'isola della Corsica.

100% CONCENTRATO Al contrario di ieri, quando il campione del mondo ha vinto tre delle quattro PS sulla sua Ford Fiesta WRC del team M-Sport, Ogier, nella giornata di sabato, ha preferito mantenere un passo più tranquillo gestendo il vantaggio sui suoi inseguitori con una guida più attenta e accorta, per non incappare in qualche errore di guida. "Tutto può ancora succedere" ha dichiarato Seb Ogier al termine della giornata di ieri. "Mi sento a mio agio, ma se qualcuno dice che ho già vinto, sta mentendo. Dobbiamo rimanere concentrati".

DIETRO AL CAMPIONE Una feroce lotta per il secondo posto ha visto protagonista Ott Tänak (Toyota) che ha strappato la posizione di un decimo di secondo a Thierry Neuville (Hyundai) nella PS finale del sabato di Novella, con il belga ancora alle prese con i problemi di set up sulla sua I20 Coupè. Si conclude qui il Rally di Corsica per Kris Meeke (Citroen) che si è schiantato con la sua Citroën C3 a causa di una nota errata arrivatagli dal suo copilota. Nonostante l'uscita di pista a velocità sostenuta, l'equipaggio della Citroen C3 non ha riportato nessun danno.

GLI AVVERSARI A 10,3 secondi di distanza dal quarto posto c'è Esapekka Lappi (Toyota). Il finlandese dopo i problemi iniziali ha modificato il set up delle sospensioni e del differenziale della sua vettura, modifiche che gli hanno permesso di ritrovare la giusta fiducia nella sua Yaris e che hanno prodotto due primi posti in ben due Speciali. Dani Sordo (Hyundai) ed Elfyn Evans (Ford) si sono dati battaglia per tutto il sabato di gara. Alla fine, però, per il quinto posto provvisorio l'ha spuntata Dani Sordo che ha chiuso quinto, con un vantaggio di 3.1sec sul gallese.

CLASSIFICA SABATO