Autore:

Simone Dellisanti

SUPER NEUVILLE E' Thierry Neuville il vincitore del rally di Svezia, seconda tappa stagionale per il WRC 2018, il mondiale Rally. Il pilota belga ha costruito il suo vantaggio a partire dallo shakedown e nella giornata di ieri, per gestire al meglio la sua prima posizione nelle ultime PS del weekend. A nulla sono valse le pressioni degli inseguitori che hanno tentato di avvicinarsi a Neuville lungo le strade innevate, talvolta coperte di ghiaccio, del rally svedese. Alla fine il gap con la Citroen C3 WRC di Breen è stato di 19.8 secondi e i meccanici Hyundai sono saliti sul podio per bagnare la i20 Coupè di champagne.

IL GIOVANE Seconda posizione e medaglia d'argento per Craig Breen, il giovane pilota alla guida della Citroen C3 WRC che, con il risultato di oggi, riscatta in parte la passata stagione un po' in chiaroscuro. Craig Breen ha concluso a 8.5 secondi dal norvegese Andreas Mikkelsen, a bordo dell'altra Hyundai i20 Coupè del team Hyundai Motorsport che ha fatto suo il terzo gradino del podio, vincendo la sfida in casa con Hayden Paddon.

LA SORPRESA Quarta posizione per Esapekka Lappi a bordo della Toyota Yaris che soffia la piazza a ridosso del podio alla Hyundai i20 Coupè di Paddon, grazie alla vittoria ottenuta nell'ultima Power Stage TV che gli permette di guadagnarsi cinque punti bonus per la classifica piloti.

GLI INSEGUITORI Concludono la Top 8: Paddon, Ostberg, Latvala e Suninen rispettivamente con Hyundai i20 Coupè, Citroen C3 WRC, Toyota Yaris WRC e Ford M-Sport.

LA CLASSIFICA