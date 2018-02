DAVANTI A TUTTI La Hyundai i20 Coupè mantiene la prima posizione nel Rally di Svezia, grazie alla guida attenta di Thierry Neuville che ha chiuso la giornata con il tempo di 2.23'23"8. Una guida quasi perfetta se non fosse stato per il salto al Colin's Crest. Il belga ha affrontato il celeberrimo salto con poca prudenza e solo la fortuna gli ha permesso di atterrare indenne sulle quattroruote, evitando un bel cappottamento. Nonostante questo, il pilota Hyundai ha concluso la giornata vincendo anche l'ultima PS che gli ha permesso di allungare sulla Citroen di Breen, distanziato di quasi 23 secondi.

LA CITROEN C'E' A proposito di Breen. Il britannico ha regalato il sorriso, a fine giornata, ai suoi meccanici visto che si è reso protagonista, insieme alla C3 WRC, di una rimonta dal quarto al secondo posto. Solo Neuville è riuscito a tenere a bada l'arrembante Breen, mentre Hayden Paddon e Andreas Mikkelsen hanno perso le proprie posizioni in favore di Craig.

LOTTA INTERNA La terza posizione è una lotta intestina in Hyundai. Mikkelsen e Paddon stanno lottando senza risparmiare i propri colpi per conquistare il terzo gradino del podio. Alla fine della giornata è Andrea Mikkelsen il detentore del gradino di legno ma il suo compagno, Paddon, non demorde e mantiene il contatto. Il norvegese sembra davvero in forma e nemmeno il testacoda, avvenuto alla PS10, gli ha fatto perdere terreno. Tutto si deciderà nella giornata di domani, l'ultima per questo rally di Svezia, seconda tappa del Mondiale WRC 2018.

LA CLASSIFICA