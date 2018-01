Autore:

Simone Dellisanti

SAINZ (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°303)

1° della tappa / 2° della classifica generale “Dopo cinque giorni in mezzo alla sabbia ritroviamo delle piste in cui la navigazione ha un ruolo meno importante. La seconda sezione della tappa era davvero velocissima. Mi sono sentito a mio agio in questa speciale e sono contentissimo di avere ottenuto la mia prima vittoria di tappa al volante della PEUGEOT 3008DKR Maxi. Ieri l’altitudine era davvero elevata perché siamo saliti fino a 4.732 metri, ma questo non ha creato problemi né a me né alla vettura. Mi ero preparato a questa

situazione.”

PETERHANSEL (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°300)

2° della tappa / 1° della classifica generale “Dobbiamo considerare questa tappa come una giornata di transizione. Usciamo da cinque giorni complicati in mezzo alla sabbia peruviana e rientriamo in una tappa boliviana in cui non c’erano problemi di navigazione. Invece, la difficoltà principale era adattarsi un po’ all’altitudine. E’ il tipo di tappa in cui non si possono accumulare grandi distacchi. Non abbiamo voluto attaccare a fondo per non fare errori e non danneggiare la vettura. Perdiamo qualche minuto su Carlos, ma nulla di grave, aumentiamo il distacco dai nostri concorrenti a 1h20, è molto più di quanto potessimo sperare.”

DESPRES (PEUGEOT 3008DKR Maxi n°308)

5° della tappa / da confermare in classifica generale “L’altitudine non ci ha creato problemi. Dopo tutte le disavventure che abbiamo vissuto negli ultimi due giorni, non è stato facile rimettersi in azione senza essere al massimo. L’obiettivo è poter essere presenti in gara per aiutare le altre due 3008DKR Maxi. E’ inutile correre rischi. Abbiamo guidato a un ritmo medio senza fare scintille, in un percorso abbastanza umido. E comunque, ho guidato almeno una volta lungo le rive del Lago Titicaca. E’ già una soddisfazione!”