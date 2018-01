Autore:

Simone Dellisanti

STAGE 5 La tappa più lunga del rally (più di 900 km!) presenta una particolarità: si compone di due prove speciali in parallelo. Le vetture percorreranno prima il settore B (67 km) poi subentreranno alle moto nel settore A (200 km). Questa tappa sarà sicuramene la sfida più grande della prima settimana. I concorrenti percorreranno per la prima volta le mitiche dune di Tanaca in cui dovranno affrontare le montagne per una trentina di chilometri. Il percorso di collegamento che li riporterà ad Arequipa è il più lungo del rally (508 km)