Autore:

Simone Dellisanti

GREEN, GREEN, GREEN Il campionato Gran Turismo, conosciuto agli appassionati come Blancpain, sarà anche quest’anno il grande evento che suggellerà l’inizio della stagione sportiva 2018 del Circuito di Monza. Le oltre cinquanta vetture del Blancpain, (54 per la precisione, di dodici case (Ferrari, Lamborghini, Audi, Mercedes, Porsche, BMW, Lexus, McLaren, Nissan, Aston Martin, Bentley, Jaguar) si daranno battaglia nella prima gara endurance, di 240 minuti, della Serie organizzata dall’SRO Motorsport Group di Stéphane Ratel. Per l'occasione la seconda generazione della Bentley Continental GT3 farà il suo debutto nelle competizioni proprio questo weekend a Monza (20-22 aprile) con il Team Bentley M-Sport. L'obbiettivo? Difendere il titolo della Blancpain GT Series Endurance.

DOPPIO TEAM Saranno due le nuove Continental GT3 in gara nella stagione 2018, che dopo intense sessioni di test si schiereranno per gareggiare sullo storico circuito brianzolo, nel primo dei cinque round europei di questa stagione. Oltre al team ufficiale (Team Bentley M-Sport) ci sarà anche il Team Parker Racing, che ritorna alla Blancpain GT Series Endurance Cup con la prima generazione della Continental, fregiandosi sempre del supporto della Squadra Madre.

LA PAROLA DEL CAPO Il Director di Bentley Motorsports, Brian Gush ha dichiarato: “Ci è voluto tempo e tanto duro lavoro dietro le quinte, ma la nostra seconda generazione Continental GT3 farà il suo debutto in pista in questo appassionante weekend a Monza. Naturalmente c’è molta attesa, fermento attorno alla nuova macchina, che ha mostrato durante le sessioni di test un ottimo potenziale, ma dobbiamo rimanere concentrati dal primo all’ultimo giro di pista. Un campionato con ben 26 partecipanti nella Pro Cup e 10 costruttori nelle Blancpain GT Series e tutti in grade di conquistare il podio. Il 2018 si appresta ad essere per noi un anno di sviluppo per questa seconda generazione Continental GT3 in vista del suo lancio al pubblico nel corso dell’anno. La nostra squadra di ingegneri supporterà il Team Parker Racing a Monza durante l’intera sessione di prove e di competizione. La vettura della prima generazione rimane un vettura competitiva come dimostrano le recenti vittorie nella Pirelli Wolrd Challenge.”

BENTLEY...CONTINENTALE Oltre alle cinque prove che si svolgono in territorio Europeo per la Blancpain GT Series Endurance Cup, il Team Bentley M-Sport sfoggerà la nuova Continental GT3 nelle seguenti prove che fanno parte del circuito Intercontinental GT Challenge a Spa- Francorchamps, Suzuka e Laguna Seca. La Bentley Continental GT3 scenderà in pista questo sabato (21 aprile) mentre qualifiche e gara verranno svolte entrambe nella giornata di domenica.