Autore:

Giulia Fermani

BENTLEY: ELETTRIFICAZIONE IN CORSO Si è iniziato a parlare seriamente di propulsione elettrica in relazione con Bentley quando al Salone di Ginevra 2017 la Casa inglese aveva presentato la concept EXP 12.​ Quando, però, il discorso si è spostato sul classico dei classici Continental GT la certezza di tutti era che, per almeno dieci anni, non sarebbe stata disponibile in versione elettrica. E invece no! Il CEO di Crewe Adrian Hallmark ​ha confermato ufficialmente che la prossima generazione della Continental GT arriverà con un powertain elettrico.

UNA CONTINENTAL GT ELETTRICA IN ARRIVO Alla rivista Bloomberg, il CEO Hallmark ha dichiarato che il desiderio di essere eco-compatibili nata tra i clienti del marchio ha dato il via al programma che si propone di offrire una qualche forma di elettrificazione per tutti i modelli della società entro il 2025. A un mese dalla presentazione del Bentley Bentayga Hybrid, il nuovo Suv di lusso ad adottare la tecnologia ibrida plug-in, arriva la conferma che per la prossima Continental GT è previsto un motore elettrico. Chissà se qualcuno tra i modelli eco-friendly presto in gamma riprenderanno proprio il Bentayga Hybrid, che combina il motore turbo V6 a benzina da 3,0 litri con un motore elettrico per un totale di circa 450 cavalli. A quanto pare, lo scopriremo molto presto.