IL DUELLO Vergne nel ruolo di difensore assediato e Di Grassi nel ruolo di attaccante assediante. Stiamo commentando una battaglia campale? Assolutamente no, stiamo parlando dell'Eprix d'Uruguay andato in scena sul circuito Punta Del Este Street Circuit, quinta sfida del campionato 100% elettrico di Formula E 2018.

ALL'ULTIMO SANGUE Di Grassi ci ha tentato in tutti i modi ma la sua Audi non è mai riuscita a trovare uno spazietto per superare la Tacheetah di Vergne. Il campione in carica ha provato a passare all'esterno della pista, all'interno, al cambio vettura a metà gara, addirittura a incrociare le traiettorie per spaventare Vergne, ma alla fine si è dovuto arrendere alla grande prova del suo avversario che oggi ha "messo in pista" una difesa ferrea, dal primo all'ultimo giro. Con questa vittoria Jean Eric Vergne mantiene la leadership del Campionato e allunga su Rosenqvist (Mahindra Racing) mentre Buemi (Renault e.dams) a causa di una foratura, perde sensibilmente il contatto con la vetta della classifica piloti.

TERZO INCOMODO Sam Bird, pilota della DS Virgin Racing raggiunge la terza posizione grazie a una gara consistente, non macchiata da errori di guida. La sua gara inizia però, per davvero, al cambio vettura quando supera per un soffio il suo compagno di team, Alex Lynn, per poi rincorrere il duo di testa fino a raggiungerlo ma, come ammesso dallo stesso Bird alla fine della corsa, "non avevo potenza né la giusta velocità per poter lottare per la vittoria".

LA CLASSIFICA FINALE