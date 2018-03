LUCAS DI GRASSI Eccolo qui, il campione della Formula E è tornato anche se solo per le qualifiche dell'Eprix dell'Uruguay, sul circuito di punta Del Este Street Circuit. Di quale campione stiamo parlando? Ma certamente di Lucas Di Grassi che, con la sua Audi ABT, ha conquistato la Superpole di questo pomeriggio, sconfiggendo i cinque piloti più veloci della qualifica. Il campione in carica ha mostrato una velocità costante per tutta la sessione, conquistando alla fine anche la Superpole.

TOP 3 Seconda piazza per il ragazzo prodigio della DS Virgin Racing, Alex Lynn, che con la seconda posizione ha confermato quanto di buono ha fatto fino ad ora in questo Mondiale di Formula E 2018. I pochi punti che l'inglese ha guadagnato nella classifica piloti sono da imputare a problemi tecnici e a incidenti di gara piuttosto che alla sua performance in pista. Terza posizione assoluta sulla griglia di partenza per Mitch Evans sulla Jaguar Panasonic, mentre Turvey con la NIO si guadagna la quarta posizione.

VERGNE IN FUMO Superpole sfortunata, invece, per il leader del campionato Jean Eric Vergne cha ha visto il suo hot lap andare in fumo a causa di una perdita di potenza della sua Teechetah.

ORARIO TV Ora che la Superpole ci ha dato i cinque piloti più veloci, non ci resta che aspettare le 20.00 di questa sera per assistere alla gara dell'Eprix dell'Uruguay, in diretta su Italia 2.

SUPERPOLE