Autore:

Simone Dellisanti

LA SUPERPOLE E' SERVITA Ci pensa Mitch Evans a prenotare la prima posizione sulla griglia di partenza per l'Eprix di Zurigo, 12esima gara del mondiale di Formula E 2018, il Mondiale 100% elettrico. Evans ha battuto i suoi avversari sul tempo portando la sua Jaguar Panasonic Racing in vetta alla classifica della Superpole. Dietro di lui, Lotterer sulla Tacheetah seguito dalla DS Virgin Racing di Sam Bird. Completano la batteria della Superpole le due saette elettriche della Dragon Racing che si sono dimostrate più in palla del solito con i loro due beniamini, D'ambrosio e Lopez, che si sono presi la briga di occupare la quarta e la quinta casella della griglia di partenza svizzera. Ora non ci resta che attendere le 18.00 per il via dell'Eprix di Zurigo, trasmetto in diretta da Mediaset Italia 2.

CLASSIFICA PROVVISORIA SUPERPOLE