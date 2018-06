ZURICH EPRIX In un week end di gara denso di eventi come quello che sta per iniziare, che vedrà protagoniste le Formula Uno in Canada e le WRC Plus in Sardegna, c'è anche spazio per la Formula E. L'elettrizzante Formula 100% elettrica riporta il motorsport dopo troppi anni in terra elvetica con l'ePrix che avrà luogo sul circuito cittadino di Zurigo creato appositamente per l’occasione e ricavato nel centro della Città. Il tracciato è lungo 2,46 chilometri e presenta nove tornanti a gomito. Lunghi rettilinei e tornanti stretti dunque, l'ideale per ricaricare le batterie delle monoposto elettriche.

IL RITORNO Prima di passare agli orari, una postilla: la Formula E reintroduce il motorsport in Svizzera per la prima volta dal 1955, quando vennero bandite dalla Nazione ogni Gran Prix a causa delle tragedia della gara di Le Mans nel 1955. A quel tempo, una vettura uscì di pista e fini la sua corsa sulle tribune uccidendo quasi 90 persone. Da quel momento la Svizzera non ne volle più sapere di gare e affini. Solo una recente legge ha allentato la morsa sullo spettacolo del motorsport permettendo, solo ed esclusivamente, gare con vetture elettriche.

GLI ORARI Ecco il programma e gli orari tv del sesto appuntamento della Formula E.

Round 10 – Domenica 10 Giugno 2018

Prove Libere 1: ore 9:00-8:45

Prove Libere 2: ore 11:30-12:00

Qualifiche: ore 14:00-15:00 – Differita su Italia 2 alle 16:25

Streaming su SportMediaset.it

E-Prix: ore 17:03-18:00 – Differita su Italia 1 alle 17:50

Italia 1 e Italia 2

L'EPrix potrà essere seguito in streaming su SportMediaset.it