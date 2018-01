Autore:

Simone Dellisanti

A PODIO Sam Bird, il pilota inglese punta di diamante della scuderia elettrica DS Virgin Racing, ha conquistato il terzo posto nella terza manche della stagione 2017/2018 del Campionato di FIA Formula E .

QUALCHE RAMMARICO Nonostante il podio, al termine della gara, si intravedeva un po' di rammarico sul viso dell'inglese che sicuramente avrebbe voluto sfruttare meglio la seconda piazza conquistata nella qualifica. Purtroppo, in gara, Sam Bird non è riuscito a sfruttare al meglio i 33 giri dell'ePrix di Marrakesh per tentare il sorpasso su Buemi, pilota della Renualt e.dams e ha dovuto subire il sorpasso di Rosenqvist che ha vinto la gara a bordo della sua Mahindra Racing.

IL COMPAGNO DI SQUADRA DS Virgin Racing conquista comunque un nuovo podio, mentre Alex Lynn si è piazzato ancora una volta ai punti nella gara marocchina. Un buon risultato se pensiamo che a pochi giri dalla partenza è stato urtato da Daniel Abt, alla prima curva dopo il rettilineo.

LA CLASSIFICA Sam Bird ora è secondo in classifica generale, a soli quattro punti dal leader, e DS Virgin Racing occupa il secondo posto nella classifica team.