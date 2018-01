Autore:

Giulio Scrinzi

CHIUSA UNA PORTA... Anno nuovo, vita nuova… anche per Antonio Giovinazzi. Il talentuoso pilota di Martina Franca, dopo aver avuto l’anno scorso una concreta chance con la Sauber in Formula 1, è rimasto in corsa per un sedile da titolare nel rinnovato team elvetico fino all’ultimo, ma alla fine al suo posto è stato preferito il Campione del Mondo 2017 di Formula 2 Charles Leclerc, che andrà ad affiancare il riconfermato Marcus Ericsson.

… SI APRE UN PORTONE Giovinazzi, di conseguenza, si è dovuto accontentare del ruolo di terzo pilota, una posizione decisamente scomoda per le sue abilità. Per questo motivo Antonio ha colto al volo l’opportunità che è arrivata dalla Formula E: il prossimo 14 gennaio, infatti, si svolgeranno i test destinati ai rookies, cioè a coloro che non hanno ancora disputato un ePrix del Campionato che vede protagoniste le monoposto elettriche. Su una DSV-03 del team DS Virgin, di conseguenza, vedremo proprio il pilota di Martina Franca, che affiancherà lo svedese Joel Eriksson, vice Campione 2017 di Formula 3.

TUTTI I PROTAGONISTI Tra gli altri, inoltre, ci saranno anche alcuni nomi di una certa rilevanza: primo tra tutti Gary Paffett, pilota della Mercedes nel DTM che sarà al volante della Venturi, ma anche Alexander Albon, proveniente dalla Formula 2 e che dovrà dimostrare tutto il suo talento ai comandi di una Renault e.dams. Non ultimo Paul di Resta, che persa la possibilità di scendere in pista al volante della prossima Williams FW41 ha deciso di puntare tutto sul team Jaguar della serie "full electric".