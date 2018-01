Autore:

Giulio Scrinzi

SAVE THE DATE! Il Mondiale di Formula 1 2018 è ormai alle porte: il 26 febbraio, infatti, inizieranno i primi test pre-stagionali, seguiti da una seconda tranche di prove dal 6 al 9 marzo, mentre il Campionato scatterà con il tradizionale round d’apertura di Melbourne, in Australia, il 25 marzo. Nel frattempo i vari reparti corse del Circus sono in fermento nel definire gli ultimi dettagli delle prossime monoposto 2018, che saranno presentate entro l’inizio dei test di Barcellona.

LE DATE DI PRESENTAZIONE Ma quali sono, nel dettaglio, le varie date di presentazione delle vetture che vedremo sfrecciare quest’anno? Date un’occhiata alla nostra tabella qua sotto!