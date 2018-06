Autore:

Giulio Scrinzi

SALTO DI MESCOLA La prossima settimana andrà in scena la prossima tappa del Mondiale di F1 2018, vale a dire quel GP di Francia che farà ritornare le monoposto più veloci del mondo sul circuito del Paul Ricard di Le Castellet. La Pirelli, tuttavia, gioca come al solito in anticipo e ha voluto svelare quali saranno le gomme che porterà nel GP di Russia, in scena sull'Autodromo di Sochi nel weekend 28-30 settembre. In quell'occasione la casa della P lunga effettuerà il “salto di mescola”, proponendo le Soft a banda gialla, le Ultrasoft colorate di viola e le morbidissime Hypersoft con banda colore rosa, le quali sopperiranno alla mancanza della Supersoft colorata di rosso.