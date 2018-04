Autore:

Giulio Scrinzi

VERSO BAKU Manca esattamente una settimana al via del prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018: stiamo parlando del GP d'Azerbaijan, che scatterà nel weekend 27-29 aprile sul circuito cittadino di Baku. Una tappa che, secondo i dati svelati dalla Pirelli, vedrà la Ferrari andare all'attacco della leadership in Classifica, dal momento che i due ferraristi Vettel e Raikkonen hanno optato per una scelta molto aggressiva basata su ben dieci set di gomme Ultrasoft. Più equilibrata la dotazione della Mercedes, con nove mescole a banda viola sia per Hamilton che per Bottas, mentre quella della Red Bull conterà 8 set della mescola più morbida sia per Ricciardo che per Verstappen.