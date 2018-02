Autore:

Giulio Scrinzi

IN PRIMA LINEA Mancano solamente due settimane all’inizio ufficiale della stagione 2018 di Formula 1, che prenderà il via con i tradizionali test di Barcellona sul tracciato del Montmelò. Un appuntamento importante nel quale vedremo la nuova McLaren MCL33 dotata di power unit Renault, che per l’occasione sarà portata in pista dal pilota di punta di Woking: Fernando Alonso. Il suo compagno di squadra Stoffel Vandoorne, invece, dovrà attendere il giorno successivo per testare la nuova creatura del reparto corse britannico, che verrà presentata ufficialmente il 23 febbraio, quindi tre giorni prima delle prove ufficiali spagnole.