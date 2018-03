Autore:

Giulio Scrinzi

FOTOGALLERY Anche la seconda tranche di test pre-stagionali di F1 2018 sta per finire, in modo da dare spazio a team e piloti del Circus di prepararsi per il primo round di Melbourne, al via in Australia il 25 marzo. Nel frattempo… ecco tutte le foto più belle direttamente dal Montmelò!

Foto per gentile concessione di Andrea Lorenzina e Stefano Arcari