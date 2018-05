IL GIORNO DELLA TARGA Si è conclusa ieri la prima giornata della 102^ edizione della Targa Florio che ha visto i piloti iscritti scontrarsi, di prima mattina, nella shakedown e che è poi proseguita con la partenza nel salotto buono di Palermo, in Piazza Verdi davanti al teatro Massimo, e che si è conclusa con la prova speciale spettacolo, corsasi nel tardo pomeriggio.

I PRIMI TRE Al termine della prima giornata, in cima alla classifica piloti di questo appuntamento del Campionato Italiano Rally, svettava il nome di Simone Campedelli, accompagnato dalla sua co driver Tania Canton, con la Ford Fiesta R5 dell’Orange 1Racing, che ha preceduto di soli 2 decimi Andrea Crugnola, in coppia con Danilo Fappani, anche loro su Ford Fiesta R5, ma di Ford Racing Italia, mentre al terzo ha terminato Umberto Scandola con Guido D’Amore, ad 1”2 dal leader.

IL GRUPPO Quarto ha chiuso Andrea Nucita, Hyundai I20 R5, a 1”3, mentre quinto ha chiuso Paolo Andreucci (plurivincitore del Rally Targa Florio) Peugeot 208 R5, a 3”4. Una posizione lontana dalla vetta dove è solito stare, questo a causa di una leggera toccata.

CAMPIONATO JUNIOR Per quanto riguarda gli iscritti al tricolore Junior, molto bene Damiano De Tommaso del Peugeot Junior Team, insieme a Michele Ferrara. Il driver varesino ha chiuso davanti di un secondo e un decimo davanti al piacentino Andrea Mazzocchi, affiancato da Silvia Gallotti e, di quattro secondi e sei decimi al toscano Tommaso Ciuffi, navigato da Nicolò Gonella, tutti a bordo di 208 R2.

CLASSIFICA TARGA FLORIO DOPO LA PS1 1. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) in 2’16.7; 2.Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a 0.2; 3. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) a 1.2; 4. Nucita-Vozzo (Hyundai I20 R5) a 1.3; 5.Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 3.4;6. Scattolon-Zanini (Skoda Fabia R5) a 4.5; 7. MIchelini-Castiglioni (Skoda Fabia R5) a 5.4; 8. Riolo-Rappa (Skoda Fabia R5) a 7.0;9. Panzani-Pinelli (Ford Fiesta Evo II) a 7.3; 10.Pollara-Princiotto (Peugeot 208 T16