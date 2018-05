Autore:

Simone Dellisanti

IL VINCITORE Dopo otto anni dall’ultimo successo di un pilota siciliano, Andrea Nucita, in coppia con Marco Vozzo su una Hyundai I20 R5 conquista la Targa Florio. Bella e combattuta la gara, organizzata dall’Automobile Club di Palermo in collaborazione con Automobile Club d’Italia, che alla fine ha comunque premiato il pilota capace di interpretare al meglio i continui cambiamenti di fondo e di condizioni climatiche, ma anche quello più in palla. Insomma, con un Nucita così sarebbe stato difficile per tutti, anche a ranghi completi, tenerlo dietro.

IL PAOLO NAZIONALE Ma tra chi esce sicuramente soddisfatto dalla gara siciliana, c’è anche Paolo Andreucci, con Anna Andreussi, Peugeot 208 T16, che con il secondo posto ha saputo cogliere un importante risultato ai fini della corsa allo scudetto. Non essendo infatti Nucita iscritto alla serie, Paolo Andreucci, secondo al traguardo, ha preceduto tutti gli altri piloti impegnati nelle rincorsa al tricolore, approfittandosi anche dei due ritiri pesanti, quelli di Simone Campedelli, Ford Fiesta R5 Orange 1 Racing, uscito di strada quando battagliava per la prima posizione, e di Andrea Crugnola, Fiesta R5 di Ford Racing Italia, fermo per la rottura del mozzo di una ruota. Due ritiri che comunque hanno anche un po’ condizionato la gara con Andreucci che nell’ultima parte ha forse ragionato più in funzione campionato, non tentando fino in fondo di andare a prende l’avversario che lo precedeva. Con buoni riscontri, escono dalla Targa anche Umberto Scandola e Guido D’ Amore, in sella alla loro Skoda Fabia R5, che hanno ottenuto un ottimo terzo posto, facendo nel contempo chilometri ed esperienze con le nuove coperture DMACK.

CLASSIFICA FINALE

1. NUCITA-VOZZO (HUNDAY I20) in 1:37'40.7; 2. ANDREUCCI-ANDREUSSI (PEUGEOT 208 T16) a 19.2; 3. SCANDOLA-D'AMORE (SKODA FABIA) a 52.4; 4. RIOLO-RAPPA (SKODA FABIA) a 1'33.1; 5. PANZANI-PINELLI (FORD FIESTA EVO II) a 1'46.2; 6. SCATTOLON-ZANINI (SKODA FABIA) a 2'10.2; 7. MICHELINI-CASTIGLIONI (SKODA FABIA) a 2'20.9; 8. RUSCE-FARNOCCHIA (FORD FIESTA R5) a 2'24.0; 9. TESTA-BIZZOCCHI (FORD FIESTA) a 3'14.3; 10. POLLARA-PRINCIOTTO (PEUGEOT 208 T16) a 4'48.3; 11. GILARDONI-BONATO (FORD FIESTA) a 5'06.8; 12. MAESTRINI-MICHI (SKODA FABIA) a 5'39.1; 13. FERRAROTTI-AGNESE (RENAULT NEW CLIO) a 7'11.6; 14. DE TOMMASO-FERRARA (PEUGEOT 208 R2) a 7'51.0; 15. CIUFFI-GONELLA (PEUGEOT 208) a 8'36.3; 16. VINTALORO-BUSCEMI (SKODA FABIA) a 9'31.6; 17. MAZZOCCHI-GALLOTTI (PEUGEOT 208) a 10'03.2; 18. LUCCHESI JR-POLLICINO (ABARTH 124 RALLY) a 10'54.9; 19. CAMPANARO-PORCU (PEUGEOT 208) a 11'58.9; 20. NICELLI-NOBILI (PEUGEOT 208 GTI) a 12'38.8​