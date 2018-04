Autore:

Redazione

I GIUDIZI DAGLI USA Suv, crossover e pick-up sono finiti nel mirino della società di ricerche di mercato JD Power e dell'organizzazione indipendente Consumer Reports. Incrociando i dati raccolti dai rispettivi studi di affidabilità, su un campione di 35.000 veicoli uniproprietario con meno di 3 anni di età, ecco le auto che hanno ottenuto i punteggi meno lusinghieri in base ai criteri di valutazione degli americani.

RAM 2500/3500 I pickup americani RAM, secondo JD Power, ottengono i punteggi più bassi per affidabilità in ogni ambito. Consumer Reports ne sottolinea gli scarsi risultati passati e conferma basse aspettative per il futuro, citando potenziali problemi di sospensioni e al sistema di alimentazione.

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT Al maxi SUV di lusso gli americani non risparmiano le critiche, ma mentre JD Power punta il dito solo sull'affidabilità del powertrain, valutando nella media le altre componenti, Consumer Reports include la Range Rover Sport tra le 10 peggiori auto del 2017.

INFINITI QX60 Il SUV di lusso giapponese non sfugge a voti sotto la media per quanto riguarda motore, trasmissione, carrozzeria e abitacolo. Dotazioni e accessori ottengono invece valutazioni nella media per JD Power. Consumer Reports indica nella trasmissione e nello sterzo i punti più soggetti a inconvenienti, ma la situazione, per l'Infiniti QX60, sarebbe in miglioramento.

NISSAN PATHFINDER Come nel caso dell'Infiniti, che di Nissan è il brand di lusso, anche il Pathfinder guadagna punteggi sotto la media per l'affidabilità di motore e trasmissione, così come sulla robustezza di carrozzeria e abitacolo. Nella media la valutazione su dotazioni e accessori.

JEEP GRAND CHEROKEE Bassi i voti attribuiti da JD Power e Consumer Reports all'affidabilità della Jeep Grand Cherokee, con particolare riferimento alla meccanica e agli accessori. La resistenza della carrozzeria e degli interni guadagna invece una valutazione più alta.

JEEP CHEROKEE Il SUV di medie dimensioni Jeep Cherokee ottiene punteggi bassi, sia per l'affidabilità del gruppo motore-trasmissione sia per quella di dotazioni e accessori. Nella media la valutazione su carrozzeria e interni.

CHEVROLET SUBURBAN Il maxi SUV Chevrolet Suburban ottiene, tra tutti, i valori più bassi di JD Power per l'affidabilità. Consumer Reports conferma le stime, assegnando un punteggio di uno su cinque.