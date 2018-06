Autore:

Giulia Fermani

IL BILANCIO DEL VALENTINO Dopo cinque giorni pieni e intensi si è concluso la scorsa domenica 10 giugno il Salone dell'Auto di Torino 2018. Il bilancio di questa quarta edizione del Parco Valentino è stato estremamente positivo: nonostante gli episodi di maltempo e un calendario in anticipo rispetto a ferie e chiusura delle scuole il raduno ha attirato ben 600.000 visitatori. E già si pensa a come fare meglio nell'edizione 2019, in programma dal 19 al 23 giugno del prossimo anno.

UNA FORMULA DI SUCCESSO Dall’inaugurazione, nel 2015, la formula del Salone di Torino continua a incontrare il favore degli appassionati, che si incontrano ogni anno al Parco del Valentino per ammirare le ultime auto uscite dalle filiere produttive, i modelli storici più belli, le supercar e le concept futuristiche negli spazi espositivi open air. Ottima giornata anche domenica per i 200 equipaggi che hanno partecipato al Gran Premio del Valentino, rievocazione della gara che si correva proprio al Parco che ospita il Salone di Torino tra il 1935 e il 1955.

Se quest'anno ve lo siete perso, potete fare un tour virtuale dei principali stand presenti al Salone di Torino 2018 sfogliando la nostra gallery.