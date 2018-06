Autore:

Marco Rocca

Al Salone dell'Auto di Torino 2018 c'è anche Suzuki. Per questa edizione, la quarta, lo stand della Casa giapponese è stato particolarmente farcito. Sotto i riflettori tutta produzione Suzuki: dalle auto, passando per le moto, sino ai motori marini. Nella specifico una Swift Sport Beeracing (solo 11 esemplari), una GSX-R 1000R da 202 CV e 202 kg e un motore marino da 350 a doppia elica. Ce ne ha parlato Massimo Nalli Presidente di Suzuki Italia che ci ha raccontato anche della performance dell’artista, scenografo ed effettista di fama mondiale, Leonardo Giacomo Borgese, che ha messo le mani su una Suzuki Ignis Hybrid. Ecco come è andata nel video in basso.