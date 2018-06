Autore:

Matteo Gallucci

TUTTO CON UN CLICK Venti di cambiamento. Hyundai e Xevo stanno collaborando per rivoluzionare i classici metodi di pagamento. L'obiettivo è quello di pagare determinati servizi come il parcheggio, il rifornimento di carburante fino all'acquisto di cibo da asporto con un click: direttamente dall'infotainment della vettura. Siamo ancora alle fasi sperimentali ma i test procedono a ritmi serrati sul territorio statunitense con la nuova Hyundai Kona come protagonista principale. La città di Detroit è stata scelta come apri fila del servizio e tutta la gamma Hyundai sarà utilizzata per lo sviluppo.

FUNZIONAMENTO E PARTNER Questa tecnologia integrata nell'infotainment dell'auto rappresenta il futuro e Hyundai è riuscita subito a stringere importanti partnership per lo sviluppo. Grazie a quella con ParkWiz i clienti potranno prenotare un parcheggio e pagarlo direttamente dall'auto (ricevendo la ricevuta di pagamento direttamente sul proprio smartphone). Le società petrolifere Chevron e Texaco, invece, permetteranno di fare rifornimento presso le loro stazioni di servizio a patto di effettuare un procedimento più complicato. Come funziona? Come potete vedere dal video bisogna selezionare la necessità di rifornimento direttamente dal sistema di infotainment e verranno visualizzate le principali stazioni di rifornimento disponibili più vicine. Dopo aver scelto la stazione preferifa si clicca sulla voce "Paga" e si inserisce il numero della pompa da utilizzare così da ricevere un codice di attivazione di 3 cifre valido per sbloccare la pompa selezionata e fare, finalmente, rifornimento. Se invece avete fame e bisogno di "carburante commestibile" i clienti di Hyundai potranno ordinare e pagare, sempre tramite touch screen, nei ristoranti di Applebee's To Go. Il sistema di ordine e pagamento è simile a quello per il rifornimento di carburante però semplificato grazie alla possibilità di salvare i menù e piatti preferiti per rendere più rapido l'ordine. L'infotainmente della vettura comunica la vostra posizione tramite GPS e la consegna del cibo arriverà direttamente nella vostra auto.