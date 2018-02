Autore:

Giulia Fermani

SICUREZZA IN AUTO L’ammiraglia parigina DS 5 può contare su numerosi sistemi di assistenza alla guida che garantiscono la sicurezza quando si viaggia in auto. Tra questi anche l'Intelligent Traction Control, il sistema antipattinamento delle ruote spiegato nel video diffuso proprio dal marchio premium d’Oltralpe.

COME FUNZIONA Il sistema Intelligent Traction Control (a.k.a. controllo intelligente della trazione) che equipaggia la DS 5 permette di mantenere una velocità di marcia normale in tutta sicurezza anche in caso di neve o ghiaccio. Come? Semplice: il sistema, in totale autonomia e con l'aiuto dell'ESP -controllo elettronico della stabilità- analizza le condizioni della strada e adatta singolarmente la quantità di pattinamento di tutte le quattro ruote alle condizioni di aderenza rilevate. Guarda il video