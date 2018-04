Autore:

Lorenzo Centenari

TRA L'INCUDINE E IL MARTELLO Soia, prodotti chimici, aerei. E auto. Tra i 106 prodotti made in Usa ai quali la Cina ha intenzione di applicare dazi doganali addizionali in misura del 25% rientrano anche gli autoveicoli, ancora una volta ostaggio delle scaramucce tra superpotenze. Dopo l'entrata in vigore del nuovo protocollo sulle importazioni negli Stati Uniti di alluminio e acciaio, Pechino non ha tardato a preparare la controffensiva. Alimentando un'escalation di tensione dalla quale l'auto rischia suo malgrado di pagare colpe che non ha.

OCCHIO PER OCCHIO Secondo il ministro del Commercio cinese, la campagna ostile contro alcuni tra i beni dal maggior tasso di importazione dagli Stati Uniti colpirà l'industria americana per 50 miliardi di dollari. Esattamente il valore stimato per i dazi Usa contro i prodotti hi-tech del Dragone, appena annunciato dal Governo Trump. Nessuno può conoscere in anticipo gli effetti che lo scontro tra i due giganti economici mondiali avranno sul mercato auto, locale e globale. Il passato insegna tuttavia come qualsiasi iniziativa contraria al libero scambio, presto o tardi, sia stata abbandonata. Perché dannosa per ciascuna delle parti in causa.