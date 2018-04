Autore:

Luca Cereda

A QUANDO? Secondo i rumors la nuova BMW X5 debutterà nella seconda metà del 2018, probabilmente sfilando in anteprima al prossimo salone di Parigi, per poi aprire gli ordini nelle concessionarie a fine anno, prima dello scoccare del 2019.

COME CAMBIA Con la ventura X7 destinata a diventare la nuova ammiraglia a ruote alte di BMW, la BMW X5 2018 potrebbe ritoccare leggermente le proprie dimensioni, anche se le novità si concentreranno prevalentemente sui contenuti. E lo stile, con il doppio rene sempre più in evidenza, paraurti ridisegnati (quello posteriore integra gli scarichi) e un tetto apparentemente più arcuato. Il grosso, però, è ancora celato da abbondanti camuffature, anche in queste nuove foto spia.

ALLEGGERITA La base della quarta generazione della BMW X5 sarà la piattaforma CLAR (la stessa della Serie 5 nuova e della Serie 7), grazie alla quale dovrebbe perdere qualcosa come 300 chili, guadagnando invece in centimetri per le gambe dei passeggeri posteriori.

SI PARTE FORTE Il nuovo pianale accoglierà, inizialmente, motori a 6 o a 8 cilindri. Compresa una versione riveduta del 3.0 litri in dote alla 40i. Previsti anche aggiornamenti per il V8 4.4 litri TwinTurbo della nuova BMW X5 M, della quale vi abbiamo già fornito alcune anticipazioni.