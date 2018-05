Autore:

Lorenzo Centenari

NON È UN PAESE PER POVERI Acquistare o noleggiare? Questo è il problema. In Italia, in realtà, il dilemma lo risolvono le cifre: il nostro è il Paese dal costo di possesso auto più elevato in tutta Europa. 761 euro al mese, valore frutto della media tra le alimentazioni benzina, diesel ed elettrico. Calcolando il total cost of ownership di ciascuna delle tre filosofie: benzina a 667 euro, diesel 628 euro, elettrico a 986 euro.

EURO SPESOMETRO Ad assegnare all'Italia l'etichetta di nazione più cara del Continente è il Car Cost Index di LeasePlan, la più completa analisi del costo di proprietà dei veicoli nel segmento delle auto di piccole e medie dimensioni (segmenti B e C) in 21 Paesi europei. Il Car Cost Index include tutti i costi che devono essere sostenuti dagli automobilisti in ciascun singolo mercato, compresi carburante, ammortamento, imposte, assicurazione e manutenzione.

BELPAESE MAGLIA NERA A seconda del Paese di appartenenza, il costo medio di possesso di un’autovettura oscilla notevolmente (vedi anche gallery): dai 448 euro al mese in Polonia ai 761 euro al mese (sigh) in Italia. La media europea si assesta invece a quota 616 euro al mese. In rapporto al Pil procapite, gli automobilisti belgi, finlandesi e (sigh) italiani devono sostenere il costo di proprietà più elevato. I cittadini di Irlanda, Polonia e Svizzera, quello più basso.

IL NORD VIAGGIA A BATTERIE Qualche curiosità: la Norvegia è l'unico Paese in Europa nel quale il costo medio totale di proprietà per un veicolo elettrico (670 euro al mese) è inferiore al costo da sostenere sia per un’auto alimentata a benzina (731 euro), sia per un veicolo diesel (722 euro). A loro volta, nei Paesi Bassi le auto elettriche sono meno costose di quelle alimentate a gasolio, 829 euro contro 861 euro. Sfoglia la gallery.

AUTO ELETTRICA IPERTASSATA Chi compra elettrico lo fa (anche) per risparmiare sulle spese di alimentazione, e i numeri in effetti gli danno ragione. I proprietari di veicoli a batteria spendono 39 euro al mese di elettricità, rispetto ai 110 euro necessari per la benzina e ai 78 euro per il diesel. Piccola consolazione, i proprietari di veicoli elettrici pagano più imposte: 131 euro al mese in tasse di circolazione e soprattutto Iva, a causa dei costi di acquisto elevati.