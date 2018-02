Autore:

Giulia Fermani

NOVITA' AL VERTICE DELLA COMUNICAZIONE Milanese classe 1976, Giorgio Contu è entrato a far parte del Gruppo PSA nel 2001, dopo essersi laureato in Scienze Politiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo un lungo percorso professionale come Responsabile Comunicazione ed Eventi e Responsabile advertising, eventi e comunicazione BtoB per Citroen nell’ottobre del 2015 è approdato in DS nel ruolo di Marketing Manager​. Dal 1° febbraio, Giorgio Contu assume l'incarico di Responsabile della Comunicazione del marchio Premium di Groupe PSA, abbandonando il ruolo di CRM Manager per i tre brand di Groupe PSA in Italia ricoperto fino ad oggi.