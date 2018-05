Autore:

Giulia Fermani

UNA SPECIAL PER MAZZARRI Suzuki ha consegnato all’allenatore del Torino Walter Mazzarri una SWIFT 1.0 BOOSTERJET S in versione Toro Edition. La sua livrea riprende colori e stemma della squadra granata, di cui Suzuki è Main Sponsor.

LOOK Dimensioni ridotte, motore turbo e tecnologia Suzuki HYBRID, la compatta di Hamamatsu scelta dal tecnico toscano nella versione Toro si presenta con livrea bianca e dettagli color granata sul tetto e sulle coppe degli specchietti, motivo che riproduce tono su tono lo stemma del Torino FC, presente anche sulle fiancate. La stessa tinta è stata scelta per incorniciare la mascherina a nido d’ape e fa risaltare i gruppi ottici a Led, sottolineando i paraurti. Completano il quadro dettagli dorati che contornano la parte inferiore di tutte le superfici vetrate e i cerchi in lega BiColor da 16 pollici.

MOTORE E TECNOLOGIA Alla consegna delle chiavi, accanto alla Toro Edition sono state esposte tre Swift: la ibrida 1.0 BOOSTERJET HYBRID S in livrea MotoGP, l’avventurosa 1.2 HYBRID TOP 4WD ALLGRIP e la sportiva SPORT 1.4 BOOSTERJET. Quella scelta per la versione speciale Toro, può contare su 112 cv e 170 Nm di coppia, sull’Integrated Starter Generator - che fa da generatore di corrente, motorino di avviamento e motore elettrico- e su una serie di dispositivi di sicurezza oltre a navigatore con mappe 3D e retrocamera.