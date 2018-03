Autore:

Lorenzo Centenari

A LEZIONE DI SELF-DRIVING Guida autonoma a prova di bimbo. Già, perché è sufficiente premere un bottone, e lui ti porta dritto fino in classe. Al Salone di Ginevra 2018, Volkswagen condivide con pubblico e addetti ai lavori il proprio nuovo studio di mobilità a guida autonoma rivolta prevalentemente ai minori, ma non solo. SEDRIC School Bus, acronimo per SElf DRIving Car, il nome dello scuolabus come lo immagina Volkswagen per il futuro. A propulsione elettrica, e ovviamente senza autista.

BUS A CHIAMATA SEDRIC School Bus arriva dopo il capostipite SEDRIC e le versioni SEDRIC 42 e SEDRIC Nightlife, presentate ai passati Saloni. La personalizzazione di esterni e interni in stile pulmino individua dunque la SElf DRIving Car Volkswagen come ideale mezzo di trasporto per i giovani studenti. SEDRIC prevede inoltre l’opzione del dispositivo di controllo OneButton, per chiamare il veicolo al semplice tocco di un pulsante. E anche andare a scuola diventa un gioco.