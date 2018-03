Autore:

Emanuele Colombo

LUSSO SMODATO Nel Gotha delle auto più lussuose e prestigiose nessuno batte l'aristocratica Rolls Royce, ma al Salone di Ginevra 2018 ci siamo inventati un confronto con una rivale che alla tradizione contrappone innovazione, esclusività e forza bruta. Ecco quindi, nel nostro video live una sfida impossibile tra Rolls Royce Phantom e Brabus S900: una special realizzata su base Maybach Classe S.

DIAMO I NUMERI Parlando di questi capolavori le cifre fanno girare la testa: e non parliamo solo di prezzi. Oltre 21 litri ogni 100 chilometri, per esempio, è il consumo dichiarato dalla Rolls Royce nel ciclo misto; 900 sono invece i cavalli e 1.500 i Nm della Brabus, che nonostante gli oltre metri e mezzo di lunghezza raggiunge i 100 km/h da ferma in soli 3,7 secondi. Siete incuriositi? Guardate il nostro video!