Autore:

Emanuele Colombo

LE NOVITÀ Al Salone di Ginevra 2018 lo stand Maserati sceglie il look total black di Ghibli, Quattroporte e Levante in Edizione Nerissimo. La carrozzeria è ovviamente verniciata di nero, con finiture Black Chrome a contrasto per la fascia superiore della calandra, il Tridente al centro, i profili del bagagliaio, il lettering sul portellone, il logo sui montanti e le prese d’aria laterali. Neri sono anche i terminali di scarico, le maniglie porta e le cornici dei cristalli.

SOTTO IL VESTITO Ghibli e Quattroporte, in particolare, hanno anche finiture nere per i fari a LED; e cerchi da 20” Urano e da 21” Titano. Le due berline guadagnano inoltre il sistema di controllo integrato del veicolo IVC (Integrated Vehicle Control), che con interventi predittivi non si limita a correggere, ma previene l’instabilità dell'auto per una maggiore sicurezza attiva. Per Levante sono nere le protezioni sottoscocca anteriore e posteriore e la cornice dei fendinebbia anteriori. La scelta tra i cerchi comprende quelli da 20” Nereo o Efesto o da 21” Anteo, tutti con finiture scure.

A BORDO Gli interni dell’Edizione Nerissimo per la Ghibli prevedono sedili e volante riscaldabili, la finitura degli interni in Dark Mirror (disponibili anche le opzioni Black Piano e Carbonio), vetri oscurati e tendina parasole posteriore elettrica. Quattroporte ha la finitura dell’abitacolo Black Piano o Carbonio, vetri oscurati, telecamera posteriore con linee guida dinamiche, portellone elettrico automatico, sistema HomeLink e funzione Keyless Entry estesa alle porte posteriori. Il SUV Levante ha sedili anteriori e posteriori riscaldati, climatizzatore automatico quadrizona, pedaliera elettrica e sistema Easy Entry.