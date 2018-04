Autore:

Emanuele Colombo

TORQUE VECTORING DI SERIE La forma non cambia, le dotazioni si: per il 2019 la Jaguar F-Type guadagna diversi aggiornamenti che migliorano la dinamica e la vita a bordo. Primo tra tutti un sistema di torque vectoring, di serie su tutta la gamma, che sfrutta i freni per migliorare la direzionalità in curva. La versione P380 guadagna poi un differenziale a slittamento limitato e ammortizzatori adattivi.

SCHERMO DA 10” DI SERIE A bordo, il sistema di infotainment InControl Touch Pro con schermo da 10 pollici è la nuova dotazione di serie. Va detto che il sistema non è ancora compatibile con Apple CarPlay o Android Auto, e Jaguar sembra intenzionata a introdurre questa funzionalità entro la fine dell'anno.

NUOVI COLORI Solo piccoli ritocchi riguardano il design, tra cui una nuova finitura per le prese d'aria e un nuovo specchio retrovisore senza cornice. Completano l'offerta 18 nuove tinte per la verniciatura e cerchi di nuovo disegno, mentre la versione più potente SVR può essere ordinata anche senza spoiler.

PREZZI E DISPONIBILITÀ Introdotta, sulle Jaguar aggiornate, la nuova nomenclatura che distingue i modelli in base alla potenza. Alla base del listino avremo quindi la Jaguar F-Type P300, sopra la quale si collocano, in ordine, la P340, la P380 e le più sportive F-Type R e SVR. Le Jaguar F-Type 2019 si possono già ordinare e le prime consegne sono previste per maggio 2018. Prezzi compresi tra circa 58 mila e 135 mila euro.