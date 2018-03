SEGUE LA MODA Tra le varie novità dello stand Honda al salone di Ginevra 2018 c'è anche una Jazz travestita da crossover, che non ha velleità fuoristradistiche ma un look più deciso grazie a inserti in plastica e protezioni per la carrozzeria: in concessionaria chiedete semplicemente della Honda Jazz X-Road.

COM'E' La Jazz “crossover” si riconosce da sagomature nere intorno ai passaruota e alle minigonne laterali, oltre a protezioni anteriori e posteriori con effetto argentato. E di serie monta cerchi in lega di 16”.

IL MOTORE Sotto il cofano la Honda Jazz X-Road ha un motore 1.3 benzina da 103 cavalli. Che può essere abbinato a un cambio manuale o automatico CVT.