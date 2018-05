Autore:

Giulia Fermani

IL VINTAGE INCONTRA LA TECNOLOGIA PIU’ FUTURISTA Sempre più apprezzato in ogni angolo del mondo, lo stile Café Racer va oltre l’ambito motociclistico e, grazie al progetto di DS, dialoga con quello automotive. Risultato di questo incontro è l’Edizione Limitata DS 3Café Racer, che coniuga design rétro e tecnologie moderne. La Limited Edition sarà visibile in anteprima (e fino al 18 giugno) al DS World Paris.

COM'E' L’edizione limitata DS3 Café Racer è stata ultra personalizzata da BMD Design, a partire dai badge sul cofano e sulle portiere, passando per le decorazioni sul portellone posteriore e l’adesivo del tetto. Per la parte superiore delle portiere e delle fiancate, per le modanature del tetto e per lo spoiler posteriore è stato scelto il color Crema Parthénon, che contrasta benissimo con tutte e 5 le tinte disponibili per la carrozzeria ( Nero Perla, Blu Zaffiro,Verde Zaffiro, Rosso Rubino e Grigio Platinum). I cerchi sono in lega diamantati da 17 pollici in Nero Lucido, con wings e protezioni laterali nero glitterato e coprimozzo Crema Parthénon. La stessa tinta la ritroviamo nell’abitacolo, sulla plancia, sulle impunture sul volante in pelle e sul cupolino del quadro strumenti.

LA DOTAZIONE TECNOLOGICA Alla voce equipaggiamenti tecnologici, alla telecamera di retromarcia si aggiunge il touch pad con schermo da 7 pollici e navigazione connessa (optional) e la funzione Mirror Screen, per usare lo smartphone con Apple CarPlay e MirrorLink.