Autore:

Luca Cereda

IL TEMPO PASSA … e la Chevrolet Camaro si rifà il trucco per invecchiare meglio. Queste prime immagini introducono il restyling e l'aggiornamento tecnico in arrivo prossimamente nelle concessionarie. Vediamo nel dettaglio cosa cambia, nel look come nei contenuti.

FACELIFT Parlando di stile, le modifiche più significative sono nel frontale, che guadagna ancor più carattere. La Chevrolet Camaro 2019 ha una nuova griglia e un paraurti ridisegnato. Se parliamo della Camaro SS (quella blu), lo sguardo si fa poi ancora più deciso grazie al cravattino nero a metà muso. Completano il quadro ritocchi alle prese d'aria, alla forma del cofano e al lato-B, dove spiccano le nuove luci di coda a LED. Le versioni SS e RS con scarico Dual Mode montano poi diffusori specifici.

MOTORI E CAMBI Sulla Chevrolet Camaro SS 2019 l'aggiornamento porta anche contenuti di sostanza: stiamo parlando del cambio automatico a 10 rapporti con palette al volante e del launch control abbinabile al motore V8 (rimane però l'opzione del manuale a 6 marce). Novità anche per la Camaro a quattro cilindri, che in versione Turbo 1LE arriva a 275 cv e 400 Nm scaricati alle ruote da una trasmissione manuale a 6 rapporti. Caratterizzata da freni Brembo e da una distribuzione del peso vicina al 50/50, si guida ora anche nell'inedita mappatura Track Mode, più hardcore.

INFOTAINMENT Tutte le nuove Camaro montano poi un sistema multimediale aggiornato con le tecnologie di terza generazione e buona parte delle versioni guadagnano la telecamera di retromarcia di serie. Lo schermo può essere da 7'' o 8''. E tra le dotazioni di sicurezza attiva si inserisce il Forward Collision Alert.