Autore:

Marco Congiu

FIGLIA DEL VENTO Chi ha qualche pelo bianco in testa ed è appassionato di Formula 1 sicuramente non può non ricordarsi di Jack Brabham, leggendario pilota australiano capace di vincere tre titoli mondiali di F1. Per celebrare al meglio il coraggio di un uomo capace di imporsi a più riprese su un'auto costruita praticamente da sé e di battere l'agguerrita concorrenza – Ferrari in primis – David Brabham, suo figlio, ha deciso di realizzare una vettura che sapesse portare nel terzo millennio l'animo ardimentoso del padre. Nasce così la Brabham BT62.

CHE SOUND! In questo video possiamo mostrarvi il sound della Brabham BT62, che verrà presentata ufficialmente al pubblico il prossimo 2 maggio. Non sappiamo ancora molto di questa supercar, ma quello che è certo è che dovrebbe equipaggiare almeno un V8, a giudicare dal rombo che sentiamo distintamente.

UN LAMPO La Brabham BT62 si chiama così per rifarsi direttamente al glorioso passato del team di Formula 1. La sigla racchiude i cognomi dei fondatori, Brabham e Tauranac, ed indica il numero 62 come diretta evoluzione della BT60B, ultima monoposto ad essere portata in un Gran Premio. Una cosa è certa: non vediamo l'ora sia il 2 maggio.