Autore:

Lorenzo Centenari

RADUNO ALPINE Compattezza, leggerezza, agilità. Anche le due edizioni speciali della A110 che Alpine porta al Salone di Ginevra 2018 rispecchiano fedelmente i valori dello storico brand transalpino. Tuttavia, A110 Pure ed A110 Légende hanno ambedue qualcosa in più.

PIACERE PURO A un anno esatto di distanza dalla resurrezione del marchio Alpine, l'A110 torna a Ginevra in vesta ancor più ricercata. A110 Pure, nella gallery ritratta in carrozzeria bianca, punta tutto sull'emozione della guida sportiva. Via tutto quello che non serve, e così alla pesa la coupé francese perde 120 kg (1.080 kg).

IO SONO LEGGENDA Dal canto suo, la Alpine A110 Légende mette l'accento sul lato estetico e aggiunge alla versione base sedili Sabelt regolabili su 6 posizioni, finiture in fibra di carbonio e tappezzeria interna completamente in pelle. Per una marcia baldanzosa, ma anche per un comfort da berlina lusso.

POWER: ON Nulla cambia, invece, dal punto di vista meccanico: sia Alpine A110 Pure, sia la consorella A110 Légende, conservano il tipico telaio in alluminio e si fanno portare a spasso dal solito 4 cilindri 1.8 a benzina da 253 cv di potenza, trasmessa alle ruote da un cambio a doppia frizione a 7 rapporti.