Autore:

Danilo Chissalè

PASSATO GLORIOSO In occasione dei Wild Days 2019 ho avuto modo di provare con mano la nuova Royal Enfield Bullet Trials 2019, una classica che vuol far provare l’ebrezza ai motociclisti moderni di guidare la moto che dominava una gara leggendaria come la Six Days negli anni ’50.

AVVENTURIERA La base di partenza è quella consolidata della Bullet tradizionale, opportunamente modificata per somigliare il più possibile alla moto di Johnny Brittain. Ci sono parafanghi specifici, cerchi a raggi che calzano pneumatici tassellati, sospensioni ammorbidite e uno scarico dal passaggio alto che aumenta la luce a terra. Chicche finali la sella monoposto accoppiata ad un solido portapacchi, la forcella tradizionale con gli immancabili soffietti e un traversino di rinforzo al manubrio. Ecco come va, come suona, pregi/difetti e prezzo nel video in gallery.